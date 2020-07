Offenbar tödlicher Haiangriff vor US-Nordostküste

Ausbrecherkönig überwindet Zaun: Bär im Trentino wieder unterwegs

Innerhalb eines Jahres ist Bär "M49" zum zweiten Mal aus seinem Wildtiergehege in Italien ausgebrochen. Das Tier war diesmal knapp drei Monate in dem Tierpflegezentrum in Casteller bei Trient gewesen. Selbst Elektrozäune halten ihn nicht auf.