Kleinflugzeug in Metropolregion Washington abgestürzt - ein Toter

Lanham. Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der US-Metropolregion Washington ist am Sonntag die einzige Person an Bord ums Leben gekommen. Das Kleinflugzeug sei am Nachmittag um 15.00 Uhr Ortszeit in einen Carport bei einem Wohnhaus in Lanham gestürzt und in viele Einzelteile zersplittert, teilte Mark Brady von der Feuerwehr in Prince George's County mit. Maschine und Carport seien dabei in Flammen aufgegangen, die schnell gelöscht worden seien.

Es gebe keine Informationen, ob es am Boden Verletzte gegeben habe. Es war zunächst nicht bekannt, ob jemand in dem Haus gewesen sei. Der Carport sei an dem Haus angebaut gewesen, sagte Brady. Er teilte mit, dass die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB die Ermittlungen übernommen habe.

Die Absturzstelle befand sich rund drei Kilometer entfernt vom Flughafen in College Park. Lanham ist einer der nordöstlichen Vororte von Washington.

#BREAKING This is the scene where you can see damage to at least one house and where a car caught fire. @fox5dc Plane crash scene at the 6600 Auburn Ave. https://t.co/S9vHRitf6u pic.twitter.com/2xbT8wehTP — Stephanie Ramirez (@RamirezReports) December 29, 2019

RND/AP