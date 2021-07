Österreich will Raser mit deutlich höheren Strafen abschrecken

Anzeige

Wien. In Österreich werden die Strafen für viel zu schnelles Fahren deutlich verschärft. Der Nationalrat in Wien stimmte am Donnerstagabend für ein entsprechendes Gesetzespaket der Regierung. Wer 30 Stundenkilometer zu schnell fährt, muss künftig 150 statt 70 Euro zahlen. Die Strafe steigt dann mit überhöhtem Tempo immer weiter an, auf bis zu 5000 Euro.

Straßenrennen werden besonders hart bestraft

Zudem wird der Führerschein bei wiederholtem Fehlverhalten drei Monate oder länger entzogen. Straßenrennen werden als besondere Rücksichtslosigkeit im Sinne der Verkehrszuverlässigkeit deklariert und entsprechend bestraft.