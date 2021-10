Explosion an Badesee in Österreich: 59-Jähriger findet Kriegsrelikt und stirbt

Anzeige

Steindorf am Ossiacher See. Bei der Explosion eines Kriegsrelikts an einem Badesee in Österreich ist ein 59-Jähriger gestorben. Der Mann habe das Objekt offenbar am Donnerstag aus dem Ossiacher See in Kärnten geborgen und ans Ufer gelegt, teilte die Polizei am Freitag mit.

Als der Mann am Vormittag in Steindorf mit dem Fund hantiert habe, sei das Kriegsrelikt explodiert. Worum es sich dabei handelte, wurde zunächst nicht bekannt.

Die genauen Hintergründe werden derzeit ermittelt.