Drei Menschen sterben bei Lawinenabgang in Österreich

Gaming. Beim Abgang einer Lawine am Ötscher in Österreich sind am Freitag drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei der österreichischen Nachrichtenagentur APA mit. Die Lawine verschüttete nach ersten Angaben kurz vor Mittag in Lackenhof in Niederösterreich insgesamt vier Menschen. Drei konnten nur noch tot geborgen werden.

Am Nachmittag lief die Suche nach möglichen weiteren Verschütteten.