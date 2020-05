Obwohl die Nachbarn warnten: 61-Jährige liegt wochenlang tot in ihrer Wohnung

Anzeige

Bern. Eine Seniorin stirbt - und obwohl ihre Nachbarn sich um die 61 Jahre alte Frau Sorgen machten, lag die Leiche wochenlang in der Wohnung. Das berichtet das Schweizer Portal “20min”. Tagelang hatte niemand die Frau aus dem achten Stock gesehen, im Waschplan trug sie sich nicht mehr ein und ihr Briefkasten quoll über - bereits Anfang April sei das gewesen, sagte eine Nachbarin dem Magazin, weshalb die Mieter die Hausverwaltung informierten. Doch diese verwies mehrfach darauf, dass sie nicht nach der Frau sehen könne - das sei sonst Hausfriedensbruch.

Wann genau die Frau starb, ist noch nicht bekannt. Klar ist aber, dass die Leiche wohl wochenlang in der Wohnung lag. Denn die Hausverwaltung sagte den Mietern zufolge auch, dass sie die Polizei nicht einschalten sollten - zum Schutz der Privatsphäre der zu dem Zeitpunkt schon längst Verstorbenen. “Die Verwaltung hat die Sache nicht ernst genommen”, wird eine Bewohnerin der Anlage zitiert.

Hausverwaltung wird erst sechs Wochen und mehrmaligen Aufforderungen aktiv

Erst rund sechs Wochen nachdem die Hausverwaltung informiert wurde - und zu einem Zeitpunkt, als sich längst ein unangenehmer Geruch ausgebreitet hatte -, kam ein Mitarbeiter vorbei. Doch auch der Mann hinterließ nur einen Zettel, dass die Mieterin sich melden sollte. Erst kurze Zeit später, nachdem Mieter nochmals aktiv wurden, sei die Polizei informiert gewesen. Schon nach dem Öffnen der Tür schlug den Beamten ein heftiger Gestank entgegen, das gesamte Treppenhaus roch noch tagelang nach Verwesung.

Gegenüber “20min” sagte der Immobilienverwalter, das Unternehmen habe sich lediglich an Gesetze gehalten, unbefugt hätten sie die Wohnung nicht betreten dürfen. “Wir konnten nichts feststellen, was einen Zutritt in die Wohnung gerechtfertigt hätte”, sagte ein Sprecher. Warum aber die Bewohner die Polizei nicht informieren durften, ließ er unbeantwortet.

Woran die Frau starb, haben die Behörden nicht veröffentlicht - nur, dass es sich um kein Verbrechen handelte.