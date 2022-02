Unbekannte binden toten Hund an Auto: Fahrerin bemerkt es nicht

Anzeige

Oberstdorf. Einen toten Hund haben Unbekannte an das Auto einer 69-Jährigen gebunden. Zeugen hätten die Frau in Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) darauf hingewiesen, dass sie das tote Tier an ihrem Wagen hinter sich herziehe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Spurenlage deute darauf hin, dass der kleine Hund zuvor tot auf die Hinterachse gelegt sowie mit einem Seil festgebunden wurde und erst während der Fahrt am Dienstag herunterfiel.

Todesursache und Herkunft des Tieres seien noch Gegenstand der Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Auch die Rasse des Hundes sei bislang unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der Kadaver sei nach der Fahrt in einem „schlechten Zustand“.

Die Polizei ermittle nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz und Beleidigung. „Auch ein toter Hund muss ordentlich entsorgt werden“, sagte der Polizeisprecher. „Das war hier augenscheinlich nicht der Fall.“ Wegen Beleidigung werde ermittelt, weil es möglich sei, dass der oder die Täter die Autofahrerin durch ihr Handeln bloßstellen wollten.