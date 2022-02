Brand in bayerischer Schlossanlage: Toter soll Bewohner sein

Anzeige

Postau. Beim Brand in der barocken Schlossanlage Oberköllnbach in Niederbayern ist deren Bewohner nach Angaben der Polizei ums Leben gekommen. Eine Obduktion habe ergeben, dass der auf dem Areal gefundene Tote an Rauchvergiftung gestorben sei, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen handle es sich um den 76 Jahre alten Bewohner des Anwesens in der Gemeinde Postau im Landkreis Landshut.

Brandursache nicht geklärt

Das Feuer war am Freitag in einem Seitentrakt des Gebäudes ausgebrochen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten war mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache sei weiter unklar, hieß es von der Polizei.