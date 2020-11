Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche stirbt nach Corona-Infektion

Anzeige

Belgrad. Der Patriarch der serbisch-orthodoxen Kirche, Irinej, ist am Freitag in einem Belgrader Krankenhaus an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Dies teilte die Kirche an ihrem Sitz in Belgrad mit. Der 90-Jährige war vor zwei Wochen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wenige Tage zuvor hatte er in der montenegrinischen Hauptstadt Podgorica am Begräbnis des Metropoliten Amfilohije teilgenommen, der gleichfalls an einer Corona-Erkrankung gestorben war. Schutzvorkehrungen waren dabei weitgehend ignoriert worden.

Irinej wurde 2010 Patriarch und damit Oberhaupt der serbisch-orthodoxen Kirche. Er wurde 1930 in der Nähe von Cacak in Zentralserbien als Miroslav Gavrilovic geboren. Nach dem Abschluss der Theologischen Fakultäten im Kosovo und in Belgrad unterrichtete er als Professor an diesen beiden Ausbildungsstätten. 1959 wurde er von seinem Vorvorgänger, Patriarch German, als Mönch eingeführt und erhielt den Kirchennamen Irinej. 1975 wurde er zum Bischof von Nis (Südserbien) ernannt.

Irinej verfolgte völkischen Klerikalismus

Als Patriarch folgte Irinej dem erz-konservativen Pavle nach. Seine Amtszeit begann er mit vorsichtigen Reformen, nachdem das Ansehen der Kirche in den Jahren zuvor durch Korruptions- und Sexskandale in den Reihen ihrer Würdenträger gelitten hatte.

Zugleich verfolgte Irinej weiter das Konzept eines völkischen Klerikalismus, der den Anspruch des Staates Serbien auf alle von Serben bewohnte oder früher zu Serbien gehörige Gebiete untermauert, darunter unabhängige Staaten wie Montenegro und Kosovo oder der serbische Landesteil von Bosnien-Herzegowina.