Obdachloser schläft in Müllcontainer und wird bei Leerung getötet

Wals. Ein Obdachloser ist in Österreich bei der Entleerung eines Altpapiercontainers getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 71-Jährige anscheinend in der Nacht auf Montag in dem Container übernachtet. Als ein Arbeiter der Müllabfuhr am frühen Morgen den Container nahe Salzburg in die Ladefläche kippte, bemerkte er den 71-Jährigen nicht.

Jede Hilfe kommt zu spät

Als er den Knopf für die 30-Tonnen-Presse betätigte, hörte er einen Schrei. Der Arbeiter stoppte den Vorgang laut Polizei sofort, für den Obdachlosen kam aber jede Hilfe zu spät.

RND/dpa