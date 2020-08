Obdachloser Rollstuhlfahrer in Bremen mit Gullydeckel beworfen

Anzeige

Bremen. Drei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Freitag in Bremen einen Gullydeckel auf das Zelt eines 42-jährigen obdachlosen Rollstuhlfahrers geworfen. Der Mann, der in einer Parkanlage sein Nachtlager aufgeschlagen hatte, wurde dabei am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte.

Die mutmaßlichen Täter seien anschließend auf E-Scootern geflüchtet. Der 42-Jährige und ein anderer Mann hatten laut Polizei in den Bremer Wallanlagen übernachtet. Gegen 4.00 Uhr sei er von lauten Stimmen wach geworden und habe die drei Männer bemerkt. Die hätten plötzlich den Schachtdeckel auf die Plane geworfen und zudem das Zelt mit Farbe beschmiert. Der Rollstuhlfahrer musste ambulant behandelt werden.