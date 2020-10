Obdachlose gewinnen 50.000 Euro mit geschenktem Rubbellos

Anzeige

Die Geschichte ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein: In Frankreich haben vier Obdachlose das ganz große Los gezogen. Wie die französische Lottogesellschaft FDJ mitteilte, hatten die vier Männer im Alter von etwa 30 Jahren vor einem Lotto-Geschäft in Brest in der Bretagne gebettelt. Ein Kunde des Ladens schenkte ihnen demnach ein Rubbellos, das er zuvor für einen Euro in dem Laden gekauft hatte. Wenn der Mann das gewusst hätte...

Der Gewinn wird gerecht geteilt

Das Los hatte es nämlich in sich. “Was für eine Überraschung für die vier jungen Männer, als sie herausfanden, dass sie nicht fünf Euro, sondern 50.000 Euro gewonnen haben”, so die Lottogesellschaft. Nach Angaben von FDJ wollen sie sich den Gewinn teilen. Was die vier Männer mit dem Geld machen werden, bleibt ihr Geheimnis.