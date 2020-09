Nürnberger Tankstelle bietet Gratis-Sprit an - mit chaotischen Folgen

Anzeige

Nürnberg. Eine Gratis-Tankaktion hat in Nürnberg für Verkehrschaos gesorgt. Die Polizei musste die Aktion deshalb am Mittwoch vorzeitig beenden. Die Tankstelle im Osten der Stadt hatte damit geworben, eine Stunde lang Kraftstoff zu verschenken. Das führte zu so einem großen Andrang, dass die Straßen rund um die Tankstelle fast komplett blockiert waren.

Im gesamten östlichen Stadtgebiet staute sich der Verkehr. Busse und Straßenbahnen konnten nicht wie geplant fahren. Mit 20 Litern Gratis-Sprit hatte die Tankstellen-Kette bereits in anderen Städten geworben, oft begleitet von Verkehrsbehinderungen. Am Donnerstag ist unter anderem München dran.