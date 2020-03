Nur zwei Packungen Klopapier erlaubt: Seniorin (69) prügelt Wachmann

Anzeige

Das Coronavirus sorgt für erhitzte Gemüter – vor allem im Bezug auf die wertvollste aller Waren: das Toilettenpapier. Im Kölner Stadtteil Rondorf legte sich deshalb eine Seniorin mit dem Sicherheitsdienst an. Die 69-Jährige wollte vier Packungen Klopapier kaufen – erlaubt waren aber nur zwei.

Als der Sicherheitsbeamte des Discounters sie darauf hinwies, entstand zunächst eine hitzige Diskussion – an deren Ende die Dame dem Mann mit der Faust ins Gesicht schlug. Das berichtet der “Kölner Stadtanzeiger” unter Berufung auf Polizeipräsident Uwe Jacob.

Mann “dealt” mit Klopapier: 10 Euro pro Rolle

Zeugen alarmierten die Polizei, die die mutmaßliche Täterin sowie das 19-jährige Opfer noch an Ort und Stelle antrafen. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung. Der Vorfall ereignete sich bereits am Dienstag.

Es war allerdings nicht der einzige Toilettenpapiervorfall in Köln an diesem Tag: In Porz griff die Polizei einen Klopapierdealer auf. Er wollte eine Rolle für 10 Euro verkaufen.

