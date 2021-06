Nur wenige Monate nach der Geburt: Mama Jenny stirbt an Blutkrebs

Anzeige

Erschütternd waren die Zeilen der jungen Mutter auf Instagram vor fünf Tagen: „Leider muss ich euch mitteilen, dass die Stammzellenspende nicht funktioniert hat. Selbst eine weitere Chemo hat es nicht verhindert, dass der Krebs gesiegt hat und ich bereits seit einigen Tagen in einem Hospiz liege und mich auf das Sterben vorbereite.“

Die Schlussphase des Kampfes von Jenny aus Quickborn bei Pinneberg gegen die tückische Krankheit, der begonnen hatte, als sie eigentlich die glücklichste Zeit ihres Lebens haben sollte. Nur wenige Stunden nach dem Versenden der Nachricht war die 35-Jährige tot.

Vier Tage nach der Geburt ihres Sohnes hatte Jenny die Diagnose Blutkrebs bekommen, wie die „Hamburger Morgenpost“ (Mopo) berichtete. Schon vier Wochen vor der Geburt ging es ihr aus unerfindlichen Gründen schlecht. Am Ende musste sie ihr Kind durch einen Notkaiserschnitt zur Welt bringen.

Hoffnung – Ein genetischer Zwilling wurde gefunden

Sechs Chemotherapien innerhalb von nur fünf Monaten blieben erfolglos, nur noch eine Stammzellentherapie konnte helfen. Tatsächlich wurde durch die Aktion „Help Jenny“ ein genetischer Zwilling gefunden, und Hoffnung zog herauf. Dass sie ihr Glück kaum fassen könne, schrieb Jenny ihren rund 8000 Abonnenten und Abonnentinnen damals auf Instagram.

Einen Monat nach der Transplantation meldete sie sich nun aus dem Hospiz. Endstation eines Lebens. „Macht euch keine Sorgen, meine Liebsten sind bei mir und dadurch geht es mir gut“, schrieb sie noch. Und vergaß nicht, allen Dank zu sagen, die sie unterstützt hatten – vor allem durch die Registrierung als Spenderinnen und Spendern von Stammzellen. „Ihr habt damit potenziell anderen Menschen die Möglichkeit gegeben weiterzuleben.“

Ehemann Alex: „Ich vermisse dich jetzt schon wahnsinnig“

Am Dienstag verkündete ihr Ehemann Alex die traurige Botschaft: „Ich muss Euch leider darüber informieren, dass Jenny nur wenige Stunden nach ihrem letzten Beitrag am 27. Juni 2021 eingeschlafen und von ihrem Leid erlöst worden ist“, schrieb er unter dem Account „Help_Jenny“. Es sei ihr wichtig gewesen nicht alleine zu sein, wenn der Tod kommt. Und dieser Wunsch sei in Erfüllung gegangen. Dann wendet Alex sich direkt an seine Frau: „Ich vermisse dich jetzt schon wahnsinnig“, schreibt er. „Ich hoffe du bist gut angekommen, da, wo du jetzt bist, und dort, losgelöst von jeglichem Zeitgefühl, wird es dir wie Sekunden vorkommen und schon sind wir wieder vereint.“

Die Registrierung als Stammzellenspender ist sehr einfach. In der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) können sich sich alle ab 17 Jahren anmelden. Ab 18 Jahren wird man dann in der Datei als potenzieller Spender aktiviert. Hierfür muss lediglich eine Speichelprobe abgegeben werden.