Nur noch neun Land- und Stadtkreise über einer Inzidenz von 200 – Tirschenreuth bei fast 400

Anzeige

Anzeige

Die Coronavirus-Zahlen in Deutschland sinken: Nur noch neun Land- und Stadtkreise haben eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200, wie aus den Daten des RKI-Dashboards hervorgeht.

Folgende Regionen sind aktuell am meisten von Covid-19 betroffen:

LK Tirschenreuth (391,4)

LK Wunsiedel i. Fichtelgebirge (304,2)

LK Hof (282,7)

LK Schmalkalden-Meiningen (277,8)

LK Burgenlandkreis (265,6)

SK Hof (264,0)

LK Eichsfeld (226,0)

LK Hildburghausen (221,5)

LK Vorpommern-Greifswald (211,4)

Anzeige

Tirschenreuth: Polizei will Kontrollen ausweiten

Tirschenreuth in Bayern ist weiterhin bundesweiter Spitzenreiter und hat eine Inzidenz von fast 400. Am Freitag hatte der Oberpfälzer Landkreis noch 363,7 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner.

Die Polizei will nach eigenen Angaben ihre Kontrollen im Landkreis Tirschenreuth entlang der Grenze zu Tschechien ausweiten. Der Fokus liege auf der Einhaltung der Einreisequarantäneverordnung und der Corona-Einreise-Verordnung, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei Verstößen drohen demnach Bußgelder in Höhe von bis zu 23.000 Euro.

Vor allem Berufspendler, die wegen ihrer Arbeit aus Tschechien nach Deutschland einreisen, würden kontrolliert. Die Polizei verwies darauf, dass Deutsche, die nach Tschechien zum Tanken oder Einkaufen fahren, anschließend einer mindestens zehntägigen Quarantänepflicht unterliegen.