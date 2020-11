Nur 5500 Euro wert: Käufer ersteigert Schrottimmobilie für das 13-Fache

Anzeige

Anzeige

Mario Paolini gab mehr als 70.000 Euro für ein abrissreifes Haus in Rädel in der Nähe von Potsdam aus. Bereits das erste Gebot für das Gebäude mit einem Verkehrswert von nur 5500 Euro lag bei 30.000 Euro und brachte den Raum kurz zum Schweigen. Dann begann ein Überbietungswettbewerb, den der Künstler nach einer Stunde für sich entschied. Sein Gebot von 71.000 Euro für das verfallene Bauwerk wurde nicht mehr übertroffen, wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ (MAZ) berichtet. Das aufgerufene Mindestgebot am Amtsgericht Potsdam hatte bei lediglich 3000 Euro gelegen.

Über den Geldregen können sich die noch unbekannten Erben des verstorbenen früheren Eigentümers freuen. Ein Rechtsanwalt, der als Nachlasspfleger eingesetzt wurde, sucht nun nach ihnen. Den Erben verbleiben 30 Jahre, um sich zu melden.

Frau weinte zwei Stunden, als sie das Haus von innen sah

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Als der neue Hausbesitzer sein ersteigertes Gut mit seiner Frau begutachte, war bei ihr die Freude arg getrübt. Als sie das Haus zum ersten Mal von innen sah, weinte sie zwei Stunden lang. Das Ehepaar mit fünf bereits ausgezogenen Kindern konnte sich das Haus vorher nur von außen ansehen. Doch der 54-Jährige freut sich auf die Aufgabe, die „Müllhalde vom Feinsten“ zu entmüllen, entkernen und sanieren.

Anzeige

„Ich habe klar zu viel geboten, aber wir machen aus dem hässlichen Entchen ein schönes Schwänchen“, so Paolini zur „MAZ“.