Null Tierversuche: Das EU-Ziel ist derzeit noch eine Vision

Das hehre Ziel steht im Kleingedruckten. Die Vision Zero der Europäischen Union findet sich in Punkt 10 der Richtlinie 2010/63: Ziel müsse es sein, „Verfahren mit lebenden Tieren für wissenschaftliche Zwecke und Bildungszwecke vollständig zu ersetzen, sobald dies wissenschaftlich möglich ist“. Nicht weniger als das Ende der Tierversuche ruft die EU aus. Elf Jahre ist das her. Doch sind die Länder dem Ziel näher gekommen?

In Deutschland ist die Zahl der eingesetzten Tiere seitdem ungefähr konstant. 2,9 Millionen litten hier 2019 – dem Jahr, aus dem die aktuellsten Zahlen stammen – im Dienste von Wissenschaft und Industrie. Das waren exakt so viele wie 2010, dem Jahr, aus dem die Richtlinie stammt.

Belastung für Versuchstiere sinkt tendenziell

Dass Wissenschaftsverbände dennoch positive Entwicklungen entdecken, liegt daran, dass die Belastung für die Versuchstiere tendenziell sinkt: Seit 2014 muss sie erhoben werden; 2019 waren 65 Prozent der Versuche mit „geringen“ Belastungen verbunden – ein neuer Höchstwert. 5 Prozent fielen in die Kategorie der schwersten Belastungen, bei der Tieren zum Beispiel Organe anderer Arten implantiert werden. Auch wird im Bereich Gesundheit viel intensiver geforscht, 80 Prozent mehr Fördermittel sind hier in den letzten Jahren gelandet – so gesehen ist die konstante Zahl schon ein Erfolg. Auf der anderen Seite ist die Statistik unvollständig. Sie blendet jene Tiere aus, die in zynischer Diktion als „Überschuss“ bezeichnet werden: jene Tiere, die zwar für die Forschung gezüchtet werden, dann aber in Gewicht, Größe oder sonstigen Merkmalen nicht den strengen Normen entsprechen.

Auch andere Länder tun sich mit dem Stopp von Tierversuchen schwer. Als Vorreiter in Europa galten die Niederlande, die sogar ein Ende bis 2025 verkündet hatten. Doch zuletzt haben auch sie ihre Ansprüche relativiert und das Ziel kassiert.

Dabei würden gerade viele Unternehmen auf Tierversuche gerne verzichten. Sie sind teuer, langwierig, keineswegs immer zuverlässig und für das Image verlässlich von Nachteil. Auch entwickelt die Wissenschaft mit Hochdruck alternative Verfahren: Bei der sogenannten Organ-on-a-chip-Technologie wird etwa Leber-, Nieren- oder Hirngewebe auf kleinen Chips nachgezüchtet. Doch auch deren Entwickler schränken übergroße Erwartungen vorerst ein: „Man wird Tierversuche nicht eins zu eins ersetzen können“, prophezeit Professor Peter Loskill vom Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik. „Mit den Chips ist aber eine Datenquelle dazugekommen, die es ermöglichen wird, mit signifikant weniger Versuchstieren Sicherheit zu schaffen.“