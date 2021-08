Schwarze Frau mit Kind verfolgt und beleidigt: Polizei ist der Fall aus dem Nürnberger Land bekannt

Anzeige

Nürnberger Land. In den Sozialen Medien kursiert ein Video, das zeigt, wie eine schwarze Frau und ihr kleines Kind von mehreren Personen verfolgt und beleidigt werden. Die Frau nimmt die Szenen selbst auf, sagt in dem Video auch, dass sie es zur Anzeige bringen wolle.

Nun hat die Polizei Mittelfranken dazu Stellung bezogen, nachdem am Donnerstag mehrere Hinweise auf das „Video, in welchem unter anderem Beleidigungen zum Nachteil einer Frau zu sehen sind”, bei der Behörde eingegangen seien: „Der im Video gezeigte Vorfall aus dem Jahr 2020 ist bei der Polizei bekannt und bereits zur Prüfung an die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth weitergeleitet”, heißt es dort.

Ermittlungen abgeschlossen: Keine aktuelle Gefährdungssituation

Die mittelfränkische Polizei habe demnach umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Dabei habe das Video zeitnah einem Vorfall aus dem Jahr 2020 im Landkreis Nürnberger Land zugeordnet werden können. „Eine aktuelle Gefährdungssituation für die im Video zu sehende Frau und deren Kinder konnte somit ausgeschlossen werden”, heißt es weiter von der Polizei. Die Ermittlungen seien abgeschlossen und lägen nun der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth zur Prüfung vor.