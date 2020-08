Anzeige

Bei einem Unfall mit einem Geisterfahrer sind am Samstagabend in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich auf der Autobahn 3 in der Nähe von Bonn, zwei Fahrzeuge stießen frontal zusammen, die beiden Fahrer starben.

Nach Angaben der Feuerwehr ereignete sich der Unfall um kurz nach 20 Uhr. Kurz vor der Anschlussstelle Siebengebirge stieß ein Autofahrer, der auf der Richtungsfahrbahn Köln als Geisterfahrer unterwegs war, mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Sein Auto wurde über die Mittelleitplanke auf die andere Fahrbahn geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und war sofort tot. Das andere Fahrzeug begann zu brennen, trotz Rettungsversuchen durch Ersthelfer konnte der Fahrer nicht mehr aus dem Auto befreit werden und starb in den Flammen.

Die Feuerwehr war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort. Ersthelfer und direkte Augenzeugen wurden durch einen Notfallseelsorger betreut. Die A3 war in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.