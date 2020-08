Anzeige

Lüdenscheid. Wespen haben am Montag an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen 16 Kinder und Jugendliche gestochen. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers wurden drei Schüler vor Ort ihren Eltern übergeben, 13 weitere wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Sie konnten die Kliniken - bis auf eine Schülerin, die eine leichte allergische Reaktion zeigte - nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Wieso es zu dem Wespenangriff in Lüdenscheid kam, blieb unklar. Die Behörden hatten nach den ersten Meldungen einen größeren Einsatz ausgelöst und mehrere Krankenwagen zum Ort des Geschehens geschickt. Laut dem Onlineportal "come-on.de" wurden nach dem Einsatz von einem Kammerjäger zwei Wespennester auf dem Schulgelände entdeckt.

Wie die Gesamtschule auf ihrer Internetseite mitteilte, finden die großen Pausen an diesem Dienstag im Gebäude oder einem anderen Teil des Schulhofs statt. Für die 5. Klasse entfällt der Unterricht demnach komplett.