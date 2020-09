Anzeige

Düsseldorf. Kein „Helau“, kein „Alaaf“, keine Sitzungen und kein Straßenumzug: Die Karnevalssaison 2020/21 wird in Nordrhein-Westfalen wegen der Corona-Pandemie in der bekannten Form abgesagt. Darauf haben sich die Chefs der Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen am Freitag beim Karnevalsgipfel in der Staatskanzlei der NRW-Landesregierung geeinigt.

Nathanael Liminski, Chef Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen, sagte: „Die Vertreter des organisierten Karnevals haben gezeigt, dass sie sich ihrer großen Verantwortung bewusst sind.“ Die Corona-Vorschriften seien auf den Karneval übertragbar, Straßenumzüge, Sitzungen und andere gesellige Karnevalsfeiern seien deshalb nicht durchführbar. „Fahrt nicht in die Karnevalshochburgen, sondern feiert dort, wo es sicher ist“, forderte er die Karnevalisten auf - etwa im kleinen Rahmen Zuhause. Den Städten empfehle die Landesregierung an Rosenmontag ein Alkohol- und Verweilverbot an noralgischen Punkten. Lediglich kleinere karnevalistische Kulturveranstaltungen, etwa Theateraufführungen, seien unter strengen Auflagen möglich.

Karnevals-Absage: „Kein Feiern um jeden Preis“

Christoph Kuckelkorn, Präsident des Kölner Festkomitees, sagte: „Für uns Karnevalisten steht Gesundheitsprävention an erster Stelle. Es kann kein Feiern um jeden Preis geben.“ Mit dem klaren Statement der Landesregierung sehe man den Schutz der Ehrenamtlichen im Karneval gewährleistet.

Der Grund dafür, dass die Karnevalisten eine rigorose Absage befürworten, ist einem WDR-Bericht zufolge, dass sie einen Imageverlust befürchten, wenn der Karneval trotz Corona doch stattfinden sollte und dann Regeln nicht eingehalten würden. Bisher hatten die Karnevalisten betont, dass nach derzeitigem Stand einzelne Veranstaltungen unter Einhaltung der Corona-Regeln durchaus denkbar seien. In den vergangenen Wochen hatten jedoch immer mehr Vereine aus dem Rheinland Karnevalszüge und Sitzungen in ihrer Zuständigkeit abgesagt.

Karnevals-Absage hat massive wirtschaftliche Folgen

Eine Absage bedeutet für die Karnevalshochburgen massive wirtschaftliche Einbußen. Einer 2019 veröffentlichten Studie zufolge liegt der geschätzte karnevalsbedingte Umsatz allein in Köln bei etwa 631 Millionen Euro. Nach der Studie der Unternehmensberatung Boston Consulting Group (BCG)sind in Köln rund 6500 Arbeitsplätze vom Karneval abhängig. Vor allem das Gastgewerbe profitiert von den Narren.