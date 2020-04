Notschlachtungen wegen Corona? So geht es Deutschlands größten Zoos in der Krise

Anzeige

Anzeige

Die Zwangsschließungen während der Corona-Krise sind für Tierparks in ganz Deutschland eine große Herausforderung. Zuletzt sorgte der Zoo in Neumünster wegen sogenannter Notfallpläne für Schlagzeilen: Da der Tierpark ein Verein ist, wird dieser momentan nur von Spenden am Leben erhalten. Wie die Zoodirektorin Verena Caspari laut “Deutsche Presse-Agentur” äußerte, wurden bereits Notpläne für das Schlachten der Tiere erarbeitet: “Das ist wirklich der aller worst, worst case - wenn ich kein Geld mehr habe, Futter zu kaufen, oder wenn es passieren sollte, dass mein Futterlieferant aufgrund neuer Restriktionen nicht mehr liefern kann, dann würde ich Tiere schlachten, um andere Tiere zu füttern”, erklärte Caspari. Wie die Direktorin berichtete, arbeiten viele Zoos an ähnlichen Notfallplänen. Doch wie sieht es tatsächlich bei den tierreichsten Zoos in Deutschland aus?

“Osterferienzeit ist eine besucherstarke Zeit”

Der Münchner Tierpark Hellabrunn berichtet gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) ebenfalls von großen finanziellen Einbußen seit seiner Schließung. “Die Osterferienzeit ist eine besucherstarke Zeit und bildet den Saisonauftakt für die Zoos", erklärt Pressesprecherin Lena Pirzer. So würden sich die Umsatzverluste bis zum 19. April auf “rund 2 Millionen Euro” belaufen. “Diese finanziellen Einbußen können im Laufe des Jahres leider nicht aufgeholt werden.” Eine Liste mit Notschlachtungsplänen lehnt die Zoodirektion jedoch kategorisch ab - dies sei “indiskutabel”. Den Tieren im Park gehe es laut dem Tierpark Hellabrunn gut: “Die Tiere werden nach wie vor von unseren Tierpflegern, der Bereichsleitung, dem Kuratorium und unserem Tierärzte-Team auf gewohnt hohem Niveau gepflegt.” So sei die Pflege aller Tiere weiterhin ausnahmslos sichergestellt. “Es gibt derzeit keinerlei Engpässe bei der Futterversorgung und Futterbeschaffung.” Sie hoffen, bald wieder - unter bestimmten Sicherheitsvorkehrungen - für Besucher öffnen zu können. Bis dahin hofft der Zoo auf finanzielle Unterstützung seiner Fans.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Tierwohl habe höchste Priorität

Auch der Berliner Zoo hat große Einbußen: “Seit dem 17. März 2020 fehlen jegliche Einnahmen, während selbstverständlich der Betrieb nicht heruntergefahren werden kann, wie in anderen Branchen", sagt Pressesprecher Maximilian Jäger zum RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). So würde der ganze Betrieb täglich 140.000 Euro kosten, das “fast ausschließlich aus Eintrittsgeldern und Spenden finanziert” wird. Die Versorgung und Pflege der Tiere sei jedoch sichergestellt. Wenn es zu finanziellen Schwierigkeiten kommt, würde der Berliner Zoo vorerst auf “bauliche Vorhaben und Investitionen” verzichten. Notschlachtungen lehnen sie aber ab, so Jäger zum RND: “Wir sind uns der Verantwortung gegenüber unserer tierischen Schützlingen vollumfänglich bewusst – ihr Wohl hat für uns stets höchste Priorität.”

Video Berliner Zoo: Langweile ohne Publikum 1:47 min Wegen der Corona-Krise bekommt der Zoo finanzielle Probleme. © Alisha Mendgen/Reuters

"Wir sparen nicht an den Tieren”

Anzeige

Der Hagensbecks Tierpark in Hamburg macht gegenüber dem RND deutlich, dass Notschlachtungen auch bei ihnen kein Thema ist. “Unseren Tieren geht es super. Wir sparen nicht an den Tieren", heißt es. Im Gegenteil, da es momentan keine Besucher gibt, würden die Pfleger sogar mehr Zeit für die Tiere haben. Die Pressesprecherin des Hamburger Zoos wies aber darauf hin, dass Fans nun spenden könnten. Der Hagensbecks Tierpark hat laut “Mopo” jeden Tag laufende Kosten von 41.000 Euro. Der Kölner Zoo lehnt Notschlachtung ebenfalls ab. Ein Zoo-Sprecher weist darauf hin, dass solche Notschlachtungen nach dem Tierschutzgesetz auch sehr komplex sind.

Auch die Direktorin Caspari des Neumünster Zoo erwähnt das Tierschutzgesetz. In bestimmten Fällen ein Tier zu töten sei sogar aus tierschutzrechtlichen Gründen vorgeschrieben. „Vorher könnte man natürlich auch versuchen, Tiere an andere Betriebe abzugeben. Das ist aber nicht mit allen Tieren so einfach“, so Caspari laut dpa. Dennoch haben bereits andere Tierparks Unterstützung angeboten, Caspari bleibt zuversichtlich.

Anzeige

Rettungsschirm für Zoos

Auch der Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) kennt nach eigener Aussage keine Notschlachtungspläne. “Das ist nicht das Thema, was wir derzeit haben”, sagt Pressesprecher Sebastian Scholze zur dpa. Eine Diskussion über Notschlachtungen führt aus Sicht des Verbandes an den eigentlichen Geldproblemen vorbei. “Die großen Ausgaben eines Zoos sind nicht das Futter, sondern die Personalkosten.” Derzeit versuche man laut Scholze, unter einen Rettungsschirm zu kommen. Die Neumünsteraner Zoo ist auch Mitglied im Verband.

mit dpa