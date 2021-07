Notfallseelsorgerin: Die Lage erschüttert selbst erfahrene Kräfte

Düsseldorf. Hunderte Notfallseelsorgerinnen und -seelsorger arbeiten aktuell in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, um den Betroffenen der Flutkatastrophe zu helfen. „Die Lage erschüttert selbst hartgesottene, ganz erfahrene Kräfte“, sagte die Landespfarrerin der rheinischen Kirche für Notfallseelsorge, Bianca van der Heyden, am Montag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Die Intensität und die geballte Masse der Ereignisse mit Tausenden von Betroffenen sei auch für die Notfallseelsorger eine Herausforderung. „Das ist Energie, mit der man auch als Seelsorger erstmal umgehen muss“, sagte die Seelsorgerin und betonte die große Bedeutung der Nachsorge für Einsatzkräfte und Notfallseelsorger.

Video Nach der Flut: Die Aufräumarbeiten haben begonnen 2:50 min Das Wasser zieht sich langsam aus den überfluteten Regionen zurück. Bergeweise Müll kommt nun zum Vorschein und muss beseitigt werden. © Reuters

Van der Heyden koordiniert die Notfallseelsorge der rheinischen Landeskirche. So könnten etwa kleine Seelsorge-Teams, wie im besonders schwer betroffenen Ahrweiler, die aktuelle Krisensituation nicht alleine stemmen, erklärte die evangelische Theologin. Deshalb habe es sie sehr berührt, dass die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung und auch die Unterstützung aus anderen Landeskirchen so enorm sei. Für die Notfallseelsorge brauche es, vor allem in solch extremen Fällen, sehr gut ausgebildete Kräfte.

Betroffene der aktuellen Flutkatastrophe müssten zuerst einmal wieder ein Gefühl von Sicherheit bekommen, erklärte die Seelsorgerin. „Das Wichtigste ist, zu vermitteln: jetzt bist du in Sicherheit.“ Durch die Katastrophe sei das Urvertrauen Tausender Menschen erschüttert worden, die in den Wassermassen ihr Hab und Gut oder gar geliebte Menschen verloren haben. Zudem sei es wichtig, wieder ein Gefühl von Selbstwirksamkeit zurück zu erlangen und durch kleine Aktionen wieder aus der erlebten Machtlosigkeit herauszutreten wieder selbst etwas tun zu können.

Schaulustige sind enorme Belastung für Arbeit der Seelsorger

Auch Schaulustige und sogenannte Katastrophentouristen seien eine enorme Belastung, mahnte die Notfallseelsorgerin: „Das ist fürchterlich für Betroffene und Einsatzkräfte.“ Verschiedene Regionen wie der Kreis Erftstadt und die Städteregion Aachen hatten am Wochenende erklärt, dass Schaulustige die Arbeit von Einsatzkräften stören und dazu aufgerufen, die betroffenen Gebiete weitläufig zum umfahren.

Video Hochwassergebiet: Seehofer und Laschet besuchen Steinbachtalsperre 2:18 min Bundesinnenminister Horst Seehofer und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet machen sich an der Steinbachtalsperre bei Euskirchen ein Bild von der Lage. © Reuters

Unbedachte Interviews, etwa von Nachbarn, mit dramatischen Schilderungen der Ereignisse seien für Betroffene ebenfalls schwierig, erklärte van der Heyden. Solche Schilderungen in TV-Interviews enthielten oft extreme Details oder Überzeichnungen. „Das kann tiefe Emotionen wecken und Menschen wieder in die Situation versetzen“, erklärte die Notfallseelsorgerin. „Wir wollen den Menschen aber eigentlich helfen, sich von diesen schrecklichen Situationen vorerst zu distanzieren.“ Deshalb rate sie Betroffenen zu einem bedachten Fernsehkonsum. Sachliche Informationen über die weiteren Entwicklungen seien zum Verarbeiten der Ereignissen hingegen sehr wichtig.