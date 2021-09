Norwegen: Frau bei Angriff in Arbeitsagentur getötet

Anzeige

Oslo. Bei einem Messerangriff in den Räumlichkeiten der Arbeitsagentur in Norwegen ist eine Behördenmitarbeiterin getötet worden. Sie sei Ende 50 und ihren bei der Tat erlittenen Verletzungen im Krankenhaus erlegen, teilte die Polizei der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Montag im westnorwegischen Bergen mit. Eine weitere Angestellte Mitte 30 wurde demnach leichter verletzt. Ein Mann wurde wenige Minuten nach dem Angriff am Vormittag gefasst.

Hintergründe der Tat, die bei einem Gesprächstermin in einem Büro verübt worden sein soll, blieben zunächst unklar. Ein Polizeisprecher und die Arbeitsverwaltungsbehörde NAV sprachen von einem tragischen Vorfall.