Norwegen: Erdrutsch begräbt Häuser und Menschen – mehrere Verletzte

Oslo. Am frühen Mittwochmorgen setzten sich die Massen in Bewegung – die Erde rutschte ab und nahm Häuser und Menschen mit. Bei einem Erdrutsch in Gjerdrum, einer Ortschaft zwischen der norwegischen Hauptstadt Oslo und dem Flughafen Gardermoen, sind mehrere Menschen verletzt worden.

Bilder und Videoaufnahmen zeigen, wie ganze Häuser in den Abgrund rutschten – und Bewohner mit sich rissen. „Es ist derzeit unmöglich zu sagen, wie viele Häuser betroffen sind“, sagte ein Polizeisprecher der norwegischen Zeitung „VG“. Videos vor Ort zeigen mindestens acht abgestürzte Häuser, Helikopter sind im Einsatz, um nicht gut einsehbare Gebiete zu erreichen.

Mindestens neun Verletzte und acht abgestürzte Häuser

Ungenaue Informationen gibt es auch über die Anzahl von Opfern, laut der Zeitung „Dagbladet“ und dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK gehen Ermittler von neun Verletzten aus, „VG“ schreibt von einer unbekannten Anzahl, sechs Verletzte würden im Krankenhaus behandelt. 150 Menschen sind aus dem Gebiet evakuiert worden.

Ob allerdings noch Menschen in den abgestürzten Häusern sind oder so in den Abgrund gerissen wurden, ist noch unklar. Rund 150 Menschen seien aus dem Gebiet gerettet und in nahe gelegenen Hotels untergebracht worden. Für jene, die ihre Häuser verloren haben, stünden Seelsorger bereit.

Geologen sichern Gebiet: Weitere Erdrutsche nicht ausgeschlossen

Auch Geologen sind im Einsatz, denn auch weitere Erdrutsche sind nicht ausgeschlossen. Häuser und Einrichtungen in der näheren Umgebung wurden evakuiert.

Ministerpräsidentin Erna Solberg twitterte, sie sei in Gedanken bei den Betroffenen des Erdrutsches. Es sei wichtig, dass die Rettungskräfte nun unbehindert ihren Job machen könnten.