Durch Handy abgelenkt: 15-Jährige wird von Zug erfasst und stirbt

Nortorf. Ein 15 Jahre altes Mädchen ist in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) von einem Zug erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Augenzeugen hatte die Jugendliche zum Unglückszeitpunkt am Sonntag gegen 16.00 Uhr Kopfhörer getragen und „den Blick starr aufs Handy gerichtet“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.

15-Jährige war durch Handy abgelenkt

Nicht zur Seite schauend habe das Mädchen die Bahnschranke umkurvt. „Sie hat den Zug wohl überhaupt nicht mitbekommen“, sagte Polizeisprecher Sönke Petersen den „Lübecker Nachrichten“ (LN) . Dieser habe sich jedoch zu diesem Zeitpunkt rasant genähert - mit einem Tempo von 130 Stundenkilometern. Trotz einer Vollbremsung sei der Zug erst nach einem Kilometer zum Stillstand gekommen.

„Es war sehr schnell klar, dass eine Rettung nicht mehr in Frage kommt“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor der Nutzung von Mobiltelefonen und Kopfhörern im Straßenverkehr. Man dürfe sich auf keinen Fall ablenken lassen, so ein Sprecher.