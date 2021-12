Polizei findet bei Razzia 1300 Impfausweisetiketten in Wohnung

Anzeige

Bodenfelde. Bei einer Razzia hat die Polizei knapp 1300 Impfausweis-Etiketten in der Wohnung eines 28-Jährigen in Bodenfelde (Kreis Northeim) entdeckt. Nach einem Hinweis der Polizei Stuttgart hatte das Amtsgericht Göttingen einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung erwirkt, wie die Polizei Northeim am Dienstag mitteilten.

Der Beschuldigte habe den Beamten am Montag acht Bögen mit insgesamt 1296 Chargen-Etiketten überreicht. Zudem wurde ihnen ein Stempel mit der Aufschrift eines Impfzentrums im Landkreis Hildesheim ausgehändigt. Beschlagnahmt wurden außerdem ein Mobiltelefon und ein Laptop.