Riesiger Waldbrand verwüstet Stadt Greenville in Nordkalifornien

Greenville. Der derzeit größte Waldbrand in Kalifornien hat die Innenstadt der 90.000-Einwohnerstadt Greenville im Norden verwüstet. Geschäfts- und Wohngebäude wurden zerstört, als die Flammen am Mittwochabend durch das Stadtzentrum rasten, der Himmel glühte orangefarben. „Wenn Sie immer noch im Gebiet Greenville sind, sind Sie in unmittelbarer Gefahr und MÜSSEN jetzt gehen“, erklärte das Sheriff-Büro von Plumas County auf Facebook. Ein AP-Fotograf wurde Augenzeuge, wie eine Tankstelle, ein Hotel und eine Bar niederbrannten.

Das sogenannten Dixie-Feuer wütet seit drei Wochen in Nordkalifornien. Es hat in den Kreisen Plumas und Butte mehr als 1000 Quadratkilometer erfasst. Etwas weiter nördlich, am Lake Almanor, wurden rund 15.000 Menschen wegen des Feuers evakuiert. Die Hitze der Flammen erzeugte nach Angaben eines Feuerwehrchefs, Mike Wink, eine sogenannte Feuerwolke, die 10.000 Meter in die Luft aufstieg.

Wald- und Buschbrände in 13 US-Staaten

Nicht nur in Kalifornien wüten Waldbrände, begünstigt von Hitze, Dürre und Wind. Nach Angaben des Nationalen Feuerzentrums kämpfen mehr als 20.000 Feuerwehrleute in 13 US-Staaten gegen 97 große Wald- und Buschbrände, die mehr als 7500 Quadratkilometer Land erfasst haben. „Die Teams arbeiten unermüdlich, um sicher zu stellen, das wir so gut wie möglich vorbereitet sind auf die extreme Wettervorhersage für die nächsten Tage“, hieß es in einer Mitteilung.