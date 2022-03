Busunglück mit rund 50 Ukraine-Flüchtlingen in Italien: Mindestens eine Frau tot

Anzeige

Rom. Nach Angaben des italienischen Rundfunks ist ein Bus mit etwa 50 Flüchtlingen aus der Ukraine auf einer Hauptverkehrsstraße in Norditalien umgekippt. Eine Frau sei ums Leben gekommen, mehrere andere Fahrgäste wurden verletzt. Es war nicht sofort klar, wohin der Bus unterwegs war. Der Unfall ereignete sich am frühen Sonntag in der Nähe der Stadt Forli‘.

Rund 35.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge sind nach Italien gekommen, die meisten von ihnen über die nordöstliche Grenze zu Slowenien. Forli‘ liegt in der Region Emilia-Romagna, die an die Adria grenzt und bisher etwa 7000 Flüchtlinge aufgenommen hat. Der Unfall wird derzeit untersucht.