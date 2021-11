Staatsanwaltschaft ermittelt nach Corona-Ausbruch in Seniorenheim

Anzeige

Norderstedt. Die Staatsanwaltschaft Kiel hat im Zusammenhang mit dem Corona-Ausbruch und dem Tod von Bewohnern in einem Norderstedter Altenpflegeheim ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. In dem Verfahren werde unter anderem die Todesursache geklärt und zugleich geprüft, ob strafrechtlich relevante Verantwortlichkeiten vorliegen, sagte Oberstaatsanwalt Axel Bieler am Dienstag. Es gebe derzeit keine konkrete Person gegen die Ermittlungen laufen. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

Nach dem Corona-Ausbruch in dem Altenpflegeheim sind nach Angaben des Kreises Segeberg sechs Menschen aus der Einrichtung an oder mit Covid-19 gestorben. Insgesamt seien 68 Senioren in der Pflegeeinrichtung positiv getestet worden. Zwei von ihnen werden aktuell im Krankenhaus behandelt. Außerdem wurden 22 Mitarbeiter positiv getestet. Von ihnen muss keiner im Krankenhaus behandelt werden.

Mit oder an Corona gestorben?

Im Rahmen der Ermittlungen sei die Rechtsmedizin von der Staatsanwaltschaft in Kiel beauftragt, alle Verstorbenen aus dem Heim zu obduzieren, sagte Bieler den „Kieler Nachrichten“. Dabei gelte es zunächst zu klären, ob die Betroffenen mit oder an Corona gestorben sind. „Die Medizin ist hier durchaus nicht schwarz oder weiß“, so Bieler.

Bisher sei lediglich die Untersuchung des ersten Toten abgeschlossen, sagte Bieler am Dienstag. Vor fast zwei Wochen war zunächst ein 95 Jahre alter Mann in Folge des Corona-Ausbruchs in dem Heim gestorben. Das Ergebnis sei nicht 100-prozentig, so Bieler. Die Person sei zwar an einer Atemwegserkrankung gestorben, ob diese eindeutig auf Corona zurückzuführen ist, sei schwer zu sagen.