Nominierte für “Spiele des Jahres 2020” stehen fest

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Welches Gesellschaftsspiel räumt in diesem Jahr den Preis für das "Spiel des Jahres" ab? Die drei Kandidaten hat eine unabhängige Jury aus Fachjournalisten am Montag in Hamburg bekannt gegeben. Demzufolge sind die Spiele "My City", "Nova Luna" und "Pictures" in die engere Auswahl gekommen.

Im Legespiel "My City" von Reiner Knizia (Kosmos-Verlag) können vereinfacht gesagt über mehrere Spieleabende hinweg eigene Städte aufgebaut werden. Das Spiel ziehe die Spieler trotz seiner Länge in seinen Bann und schaffe einen tollen Spagat zwischen ständigem Wandel und dem stets zugänglichen Kern des Spiels.

“Nova Luna” - eine reizvolle intellektuelle Herausforderung

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Im abstrakten Legespiel "Nova Luna" von Uwe Rosenberg und Corné van Moorsel (Edition Spielwiese/Pegasus Spiele) müssen quadratische Plättchen nach konkreten Vorgaben angeordnet werden - eine laut Jury "hoch reizvolle intellektuelle Herausforderung".

Anzeige

Bei dem bildhaften Kreativspiel "Pictures" von Daniela und Christian Stöhr (PD-Verlag) geht es darum, aus vorgegebenen Material-Sets ein Fotomotiv so darzustellen, dass die Mitspieler es in einer großen Gesamtauslage wiederfinden können. "Große Kreativität mit einfachsten Mitteln", so die Jury.

Auch Kinderspiele und Kennerspiele werden gekürt

Anzeige

Auch die Nominierten für das “Kinderspiel des Jahres 2020” stehen fest: Ins Rennen gehen das farbenfrohe Reaktionsspiel “Foto Fish” (Logis-Verlag), das Geschicklichkeitsspiel “Speedy Roll” (Piatnik-Verlag) und das kooperative Einschätzspiel “Wir sind die Roboter” (Nürnberger Spielkarten-Verlag). “Kennerspiel des Jahres 2020” können das kartographische Landschaftspuzzle “Der Kartograph”, die kooperative Weltraumreise “Die Crew” und das geschichtsträchtige Verhandlungsspiel “The King’s Dilemma” werden.

Der Preis "Kinderspiel des Jahres" wird am 15. Juni bereits zum 20. Mal bekannt gegeben. Auf eine Preisverleihungs-Zeremonie wird wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr verzichtet. Die Auszeichnungen "Spiel des Jahres 2020" und "Kennerspiel des Jahres 2020" werden am 20. Juli 2020 vergeben.