Nikolausfeier mit Gesang: Zwei Tote und Dutzende Corona-Infizierte in Altenheim

Anzeige

Anzeige

Hürtgenwald. Nach einer Nikolausfeier mit Gesang ist es in einem Altenheim in Hürtgenwald-Vossenack im Kreis Düren (Nordrhein-Westfalen) zu einem Corona-Ausbruch mit mehr als 30 Infizierten gekommen. Etwa die Hälfte der 70 Heimbewohner sei erkrankt, zwei der Infizierten bereits gestorben, bestätigte der Heimleiter des Geschwister-Louis-Hauses am Donnerstag. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Die Nikolausfeier sei eigentlich zulässig gewesen, und auch das Singen sei nicht explizit verboten. Allerdings hätten die Bewohner beim Singen mindestens zwei Meter Abstand halten müssen, sagte der Heimleiter. Dass dies nicht geschehen sei, sei ein Fehler gewesen. Der Fall werde inzwischen vom Kreis untersucht. Im Heim gilt ein Besuchsverbot.

Ähnlicher Fall in belgischem Seniorenheim

In einem belgischen Seniorenheim hatte es zuletzt einen Ausbruch nach einem Besuch eines Nikolaus-Darstellers gegeben. Die Stadt Mol in der Provinz Antwerpen hatte von einem „Superspreader“ gesprochen. Zahlreiche Bewohner und Angestellte wurden positiv getestet. Es sollte weiter untersucht werden, ob der Ausbruch tatsächlich auf den Besuch des Sinterklaas, wie der Nikolaus dort heißt, zurückgeht.