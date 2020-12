Karaoke-Party und Feier im Gewächshaus: Viele Verstöße gegen Corona-Regeln

Anzeige

Polizei und Ordnungsdienste haben am Nikolaus-Wochenende bundesweit viel zu tun gehabt. Vielerorts mussten Veranstaltungen aufgelöst werden, bei denen sich die Menschen nicht an die geltenden Corona-Regeln hielten - zum 1. Dezember waren die in fast allen Bundesländern noch einmal verschärft worden, unter anderem sind private Zusammenkünfte auf fünf Teilnehmer aus maximal zwei Haushalten beschränkt. Ein Überblick über die Vorfälle des Wochenendes.

Jugendliche attackieren Polizei in Düsseldorf

In der Düsseldorfer Altstadt ist es am Samstagabend zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung von einer Gruppe mit bis zu 120 Jugendlichen mit der Polizei und dem städtischen Ordnungsdienst gekommen. Nach einer Festnahme eskalierte die Lage am Bolker Stern. Zwei Beamte saßen mit einem 16-Jährigen zur Weiterfahrt in die Polizeiwache im Streifenwagen, als der von rund 50 Personen im Alter von etwa 16 bis 25 Jahren angegriffen wurde. Sie umringten nach Auskunft der Polizei das Auto und hinderten es so an der Weiterfahrt. Die Polizei berichtet weiter von Schlägen und Tritten gegen das Auto, wodurch es stark beschädigt worden sei. Einige Störer versuchten demnach sogar, die Fahrzeugtüren zu öffnen, und forderten dabei lautstark die Befreiung des festgenommenen Tatverdächtigen. Einzelne Jugendliche kletterten sogar auf den Wagen.

Verstöße gegen Corona-Auflagen bei Lüneburger „Gassenzauber”

Bei dem am Wochenende gestarteten Lüneburger „Gassenzauber” hat die Polizei zahlreiche Verstöße gegen Corona-Auflagen registriert. Wie erwartet seien viele Besucher und Touristen in die Innenstadt geströmt und die Verweilzonen bereits nach kurzer Zeit überfüllt gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vor den Buden drängten sich demnach die Menschen, und Abstände wurden nicht eingehalten. Die erworbenen Nahrungsmittel wurden überall in der Innenstadt verzehrt. Viele der Gäste trugen zwar einen Mund-Nasen-Schutz, jedoch hielt sich kaum jemand an die Vorschriften bei den Verweilzonen.

Illegale Karaoke-Party mit mehr als 40 Gästen in Berlin

Die Polizei hat in Berlin eine illegale Karaoke-Party mit mehr als 40 Teilnehmern aufgelöst - gegen vier von ihnen hat ein Haftbefehl vorgelegen. Ein anonymer Anrufer hatte die Beamten am frühen Sonntagmorgen wegen Lärms zu einem Haus in Lichtenberg gerufen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als die Polizisten eintrafen, schallte ihnen aus einer Wohnung in der ersten Etage laute Musik entgegen. Als die Beamten klopften, wurde sie abgestellt. Mehrere Leute versuchten, über das Dach zu fliehen. Nachdem Verstärkung eingetroffen war, überprüften die Einsatzkräfte in der Wohnung und auf dem Dach 24 Männer und 17 Frauen. Niemand von ihnen trug eine Maske. Die Polizei stellte entsprechende Anzeigen aus.

„Die Party hinterließ den Eindruck einer kommerziellen Veranstaltung”, sagte eine Polizeisprecherin. Daher wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gestellt. Weil sich niemand für die Wohnung verantwortlich zeigte, wurde sie anschließend von der Polizei verschlossen.

Jugendliche feiern in Bayern

Im bayerischen Schwangau (Landkreis Ostallgäu) feierten rund 20 Jugendliche, die Party wurde aufgelöst und ein Verfahren gegen sieben Jugendliche eingeleitet. Ein Polizeisprecher sagte, es werde zudem gegen drei Teilnehmer wegen falscher Namensangabe ermittelt.

In der Nacht auf Samstag wurden Jugendliche auch beim Feiern in einem Park in Memmingen erwischt. Sie flüchteten, sechs von ihnen hielt die Polizei jedoch auf. Gegen die jungen Männer wurden Anzeigen geschrieben.

In Wunsiedel trafen sich sechs Jugendliche in einer Tiefgarage zum Feiern. Die Polizisten leiteten ein Verfahren ein, die Jugendlichen müssen mit einer Strafe von mindestens 150 Euro rechnen. Laut Polizeiangaben war es für einen 17-Jährigen nicht der erste Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz, dadurch fällt die Strafe deutlich höher aus.

Illegaler „Glühweinspaziergang“ in Heidelberg

Bei „Glühwein-Happenings” am späten Samstagnachmittag in Heidelberg (Baden-Württemberg) musste die Polizei eigenen Angaben zufolge alle verfügbaren Kräfte einsetzen. Während an Verkaufsstellen in der Altstadt und am Römerkreis teilweise bis zu 20 Personen in Kleingruppen zusammenstanden, ihren gekauften Glühwein sofort konsumierten und dabei teilweise gegen die Abstandregeln verstießen, seien im Ortskern von Rohrbach alle Dämme gebrochen. Bis zu 200 Personen wurden kurz vor 17 Uhr gezählt. Diese konsumierten anlässlich des von vier Gaststätten durchgeführten „Glühweinspaziergangs” ihre dort erworbenen Getränke und Speisen auf der Straße. Statt eines Spaziergangs standen die Glühweintrinkenden dicht gedrängt, so die Polizei. Abstandsregeln und das Tragen des Mund-Nasen-Schutzes sei in fast allen Fällen Fehlanzeige nicht eingehalten worden. Insgesamt elf Streifen mit 22 Beamten seien notwendig gewesen, um die Situation im Ortskern von Rohrbach zu entflechten. Die Identitäten von rund 70 Personen wurde festgestellt, gegen sie werden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Party in Hotelzimmer in München

In München hat die Polizei nach eigenen Angaben eine Feier in einem Hotelzimmer aufgelöst. Am späten Samstagabend seien die Beamten über eine größere Party informiert worden, teilte das Polizeipräsidium München mit. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte demnach fest, dass sich in dem Zimmer 21 Personen im Alter zwischen 19 und 43 Jahren aufhielten. Laut Polizei konsumierten sie Alkohol, einen Mund-Nasen-Schutz trugen sie nicht. „Die Abstände wurden ebenfalls nicht eingehalten“, so die Beamten. Die angetroffenen Personen zeigten sich während der Kontrolle kooperativ und ruhig. Sie hätten jedoch nicht den Grund der Maßnahmen verstanden, teilte die Polizei weiter mit. Demnach gab der Mieter des Zimmers, ein 27-jähriger Münchner an, es handele sich um ein geschäftliches Treffen.

Männer feiern in Passau

Eine verbotene Party lösten Einsatzkräfte am Samstagmorgen auch in einem Passauer Mehrfamilienhaus auf. Aufmerksam geworden waren die Polizisten auf die Feier, weil die fünf Personen im Alter zwischen 20 und 22 Jahren zu laut waren. Der Mitteiler hatte noch selbst versucht, die jungen Erwachsenen dazu zu bewegen, die Lautstärke zu senken. Als dies nicht klappte, rief er die Polizei. Die Beamten stellten schließlich fest, dass die fünf Personen aus vier verschiedenen Haushalten stammten. Sie müssen nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren und auch einer Anzeige wegen Lärmbelästigung rechnen.

Jugendliche feiern in Baldham

Auf sieben Jugendliche in Feierlaune traf die Polizei am Freitagabend in baldham in Oberbayern - laut, ohne Abstand und mit einem Kasten Bier. Den Fluchtversuch eines der Verdächtigen verhinderte die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass alle sieben aus verschiedenen Haushalten kamen.

Nikolaus-Party in Pilsting

Die Polizei löste am Samstagabend auch in Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) eine „Corona-Party” aufgelöst. Ein Nachbar hatte die Beamten auf die Feier aufmerksam gemacht. Die Polizei traf vor Ort insgesamt acht Personen aus vier Haushalten an.

Maskenverstöße und Corona-Party in Deggendorf

In einem Geschäft in Deggendorf (Niederbayern) traf die Polizei am Wochenende auf mehrere Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren, die alle keine Maske trugen und aus verschiedenen Haushalten stammten. Ein Mann färbte dort offenbar einem 25-Jährigen den Bart. Der Geschäftsführer verstrickte sich bei einer Rechtfertigung vor der Polizei in Widersprüche. Die beteiligten Männer müssen mit einer Anzeige rechnen.

Kurz vor Mitternacht bekam die Polizei dann einen Hinweis auf eine Party. Etwa 30 Personen sollten an einem Pavillion in Deggendorf gefeiert haben. Die Beamten trafen vor Ort dann etwa 15 Menschen an, von denen elf sofort flüchteten. Die vier Menschen, die die Polizei noch kontrollieren konnte, müssen mit einer Anzeige rechnen.

Unerlaubte Party in Roßbach aufgelöst

Eine unerlaubte Party fand in der Nacht auf Sonntag in einer Gartenhütte im niederbayerischen Roßbach (Landkreis Rottal-Inn) statt. Gegen 1.30 Uhr traf die Polizei acht Personen aus verschiedenen Hausständen an, die mit Musik feierten. Sie wurden alle angezeigt. Zwei Personen weigerten sich laut Polizei, ihre Personalien anzugeben - die beiden müssen mit einer weiteren Anzeige rechnen.

Feier im Hof einer Gastwirtschaft in Sankt Englmar

Trotz Corona-Pandemie und hoher Infektionszahlen fand in Sankt Englmar (Landkreis Straubing-Bogen) im Hof einer Gastwirtschaft am Samstagabend laut Polizei eine Party statt. Die Beamten stellten bei einer Kontrolle etwa 20 Personen fest, die ohne Maske und ohne Mindestabstand feierten. Der Veranstalter wurde angezeigt, ihn erwartet ein Bußgeld.

Party im Landkreis Landshut aufgelöst

Eine Party lösten Beamte am Samstag in Furth (Landkreis Landshut) auf, nachdem sie wegen Ruhestörung auf die Feier aufmerksam gemacht wurden. In einer Wohnung hatten dort sieben Jugendliche gefeiert. Gegen die Gastgeberin und die Anwesenden wurde Anzeige erstattet.

20 Personen feiern in Kirchanschöring

Etwa 20 Personen feierten laut Polizei in der Nacht auf Sonntag auch in Kirchanschöring (Landkreis Traunstein in Bayern) eine unerlaubte Party. Als die Beamten eintrafen, flüchteten einige der Gäste. Die Polizei hat eigenen Angaben nach ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Renitenter Partygast im Landkreis Starnberg

In Krailling (Landkreis Starnberg) löste die Polizei eine Gruppe von 18 Jugendlichen auf. Einige seien stark betrunken gewesen, berichtete ein Sprecher. Alle seien angezeigt worden. Ein 18 Jahre alter Münchner kam der mehrmaligen Aufforderung, den Platz zu verlassen, nicht nach. Er wurde vorübergehend in Polizeigewahrsam genommen und später seinen Eltern übergeben.

Party in Gewächshaus in Freising

In Freising feierten sechs Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren in einem Gewächshaus. Beim Eintreffen der Polizeibeamten schlug einer der Party-Gäste ein Loch in die Glaswand des Gewächshauses, so dass die Gäste zunächst flüchten konnten. Nach einer kurzen Verfolgung hätten jedoch alle gestellt werden können, hieß es. Weil die sechs Jugendlichen aus sechs verschiedenen Haushalten stammten, seien alle angezeigt worden.

Mehrere Corona-Verstöße in Cham

Insgesamt acht Verstöße gegen die aktuell geltenden Kontaktbeschränkungen stellte die Polizei am Wochenende in Cham fest. Bei einer Verkehrskontrolle befanden sich drei Personen aus unterschiedlichen Hausständen in einem Auto. In einem anderen Fall trafen die Beamten fünf Personen aus unterschiedlichen Haushalten auf einem Privatanwesen an. Die Beteiligten müssen laut Polizei mit einem Bußgeld rechnen.