Anzeige

Anzeige

So weit würden die meisten Menschen wohl nicht für ein Festivalticket gehen: Ein 25-jähriger Deutscher hat im Tausch gegen eine Karte für das belgische “Tomorrowland”-Festival eine Niere angeboten. Hintergrund war eine Aktion des Radiosenders BigFm, der seine Hörer dazu aufgerufen hatte, ungewöhnliche Spenden im Tausch gegen eine “Tomorrowland”-Karte zu machen.

Das belgische Festival, das seit 2005 stattfindet, war nämlich schon wenige Minuten nach Verkaufsstart ausverkauft. Für den 25-jährigen Noah gab es am Ende trotzdem keine Karte. Denn in Deutschland fällt die Aktion unter Organhandel - und der ist verboten. Gegenüber “RTL” sagte Noah, dass er damit schon gerechnet habe - und vor allem auf das Thema Organspende aufmerksam machen wollte: “Ich hatte gehofft, dass ich damit in die Show komme”. Das ist ihm auf jeden Fall gelungen.

RND/lob