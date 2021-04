Niedersachsen: Junge Menschen bekommen Impfeinladung – Land bittet sie, nicht zu kommen

Anzeige

Hannover. In Niedersachsen haben in den vergangenen Tagen Hunderttausende Bürger und Bürgerinnen die Einladung für eine Corona-Schutzimpfung per Post erhalten. Nach Angaben der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ) hätten vereinzelt auch völlig gesunde, junge Menschen eine Impfeinladung erhalten – obwohl sie noch gar nicht dran wären.

Gesundheitsminister Grimm bittet um Rücksicht

Oliver Grimm, Sprecher des Gesundheitsministeriums, appellierte daher laut HAZ an all jene, die versehentlich eine Einladung bekommen haben: „Wir bitten diese Niedersächsinnen und Niedersachsen herzlich, mit der Anmeldung zum Impftermin noch ein wenig zu warten.“ Der Impfstoff sei bereits knapp und stehe nur so begrenzt zur Verfügung, dass nicht mal alle berechtigten Personen sofort geimpft werden könnten.

Krankenkassen versendeten Hunderttausende Einladungen

In wie vielen Fällen eine falsche Einladung verschickt worden sei, sei laut HAZ noch unklar. Grund für die Verwechslungen könnten die Diagnoseschlüssel sein, mit denen Arztpraxen ihre Abrechnungen bei den Krankenkassen einreichen. Anhand dieser ICD-Codes könnten Diagnosen kategorisiert werden. 2800 von diesen Codes seien für die Impfberechtigung der zweiten Impfgruppe ausschlaggebend, berichtet die HAZ.