Das Comeback der Clubs und Discos: Niedersachsen gibt die Lizenz zum Tanzen

Hannover. Die Inzidenzwerte in ganz Deutschland sinken und sinken. In kaum einem Landkreis greift derzeit noch die Bundesnotbremse, viel mehr werden derzeit vielerorts die Regeln gelockert. Besonders in Niedersachsen könnte es in Städten und Landkreisen bald wieder einen Grund mehr zum Feiern geben. Im wahrsten Sinne: Das Land erlaubt seit Montag wieder das Tanzen in Clubs und Discos.

Auch wenn die Öffnungen an Bedingungen gekoppelt sind, dürfte die Euphorie bei den Betreibern groß sein. Seit Start der Pandemie mussten die Tanzflächen leer, die Lautsprecher still bleiben. Nun das Comeback nach monatelanger Pause.

Fällt in Hannover schon am Freitag der Startschuss?

Laut niedersächsischer Corona-Verordnung kann geöffnet werden, wenn die Inzidenz im jeweiligen Landkreis für mindestens fünf Werktage in Folge unter 35 liegt. Gäste müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, eine Maske muss beim Tanzen nicht getragen werden – aktuell. Wie die „Hannoversche Allgemeine“ (HAZ) berichtet, will die Landesregierung darüber aber noch einmal mal beraten, die Tendenz gehe dahin, doch noch eine Maskenpflicht für Clubs und Discos festzuschreiben. Der Koalitionsausschuss der Landesregierung werde darüber am Dienstagabend beraten. Sicher ist aber: Die Betreiber dürfen zunächst nur die Hälfte der üblichen Personenzahl in ihre Lokalitäten lassen.

In der Region Hannover könnte der Startschuss bereits am Wochenende fallen. Seit vergangenem Freitag liegt die Inzidenz unter der 35er-Marke. Wenn sich nichts bis Mittwoch ändert, dürfen die Clubs ab Freitag wieder öffnen. Und die Chancen stehen gar nicht so schlecht: Laut der Zeitung „Neue Presse“ (NP) könnte am Raschplatz erstmals wieder gefeiert werden. Demnach soll die Diskothek „RP5″, die auch ein Testzentrum im Gebäude beherbergt, definitiv geöffnet werden, wie Betreiber Martin Polomka der „NP“ sagte. Die Nachfrage sei bereits riesig. „Wir gehen davon aus, dass wir Freitag und Samstag ausverkauft sind.“ Auch wenn die Öffnung nicht rentabel sei: „Wir haben einfach alle Bock drauf, mal wieder loszulegen.“

NRW öffnet Clubs unter strengen Auflagen – ab September ohne Maske und Abstand?

Auch in Nordrhein-Westfahlen dürfen Discos und Clubs seit vergangenen Freitag wieder öffnen, sofern die Inzidenz in der entsprechenden Kommune stabil unter 35 liegt. Die Auflagen sind aber deutlich schärfer als im Nachbarland Niedersachsen. So dürfen Betreiber bislang nur die Außenbereiche öffnen. Maximal 100 Personen, die ein negatives Testergebnis vorweisen müssen, sind erlaubt.

Wie der WDR berichtet, soll laut neuer Corona-Verordnung des Landes das Tanzen in den Lokalen aber ab September wieder erlaubt sein, sofern die landesweite Inzidenz unter 35 liegt.

Dehoga fordert Cluböffnungen in Bayern

In Baden-Württemberg und Bayern bleiben Clubs und Discos bislang noch komplett geschlossen. Doch im Freistaat regt sich nun Widerstand: Der bayrische Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga Bayern) forderte kürzlich kontrollierte Öffnungen. Weil viele Partys derzeit illegal veranstaltet würden, dazu Impfungen und Tests funktionierten, sagte Landesgeschäftsführer Thomas Geppert: „Nach über einem Jahr Dauerschließung ist es jetzt an der Zeit, neben der Innengastronomie auch wieder die getränkegeprägte Gastronomie sowie musikveranstaltende Betriebe zu öffnen.“

Dies würde für mehr Sicherheit sorgen, so Geppert: „Die Menschen treffen sich zum Feiern. Die Frage ist doch nur, will ich das irgendwo in einem ungeschützten Raum ohne jegliche Auflage und Nachverfolgbarkeit, oder biete ich sichere Bereiche.“ Andere Länder hätten gezeigt, dass ein verantwortbarer Betrieb möglich sei.