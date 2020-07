Niederländische Undercover-Polizisten streiken - und zwar unbemerkt

Niederlande verklagen Russland wegen Abschuss von Flug MH17

Die Niederlande werden Russland vor dem Europäischen Menschenrechtsgerichtshof wegen seiner Rolle beim Abschuss des Passagierfluges MH17 verklagen. Das teilte die Regierung am Freitag in Den Haag mit. Mit der sogenannten Staaten-Klage will die Regierung die Angehörigen unterstützen.