Niederländische Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb von van Gogh-Gemälde fest

Amsterdam. Rund ein Jahr nach dem Diebstahl eines Gemäldes von Vincent van Gogh aus einem Museum im niederländischen Laren nahe Hilversum, nördlich von Utrecht, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 58-Jährige wird auch verdächtigt, ein Gemälde von Frans Hals aus einem anderen Museum gestohlen zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die geraubten Bilder wurden den Angaben zufolge aber noch nicht gefunden.

Aus dem Singer Laren Museum in den Niederladen wurde ein wertvolles Gemälde des Künstlers Vincent van Gogh entwendet. © Quelle: imago/Richard Wareham/ZUMA Press/Montage RND

Im März 2020 war aus dem Singer-Museum in Laren rund 30 Kilometer im Osten von Amsterdam das van Gogh-Gemälde „Pfarrgarten in Nuenen“ (1884) gestohlen worden. Und im August war aus einem kleinen Museum in Leerdam etwa 60 Kilometer südlich der Hauptstadt das Gemälde „Zwei lachende Jungen“ (1627) des holländischen Meisters Hals geraubt worden. In beiden Fällen waren die Türen der Museen aufgebrochen worden. Jedes Kunstwerk ist mehrere Millionen Euro wert.

Der Mann war nach Angaben der Polizei in seiner Wohnung in Baarn unweit des Museums in Laren festgenommen worden. Weitere Einzelheiten machte die Polizei vorerst nicht bekannt.