Niederlande: Verbindungsstörung legt gesamten Bahnverkehr lahm

Anzeige

Anzeige

Den Haag. Eine Verbindungsstörung hat am Donnerstagnachmittag den gesamten Bahnverkehr in den Niederlanden zum Stillstand gebracht. Wie viele Pendler auf ihrem Heimweg von der Arbeit strandeten, war zunächst unklar, doch teilte die staatliche Bahngesellschaft NS mit, dass alle Züge am späten Nachmittag zur Stoßzeit betroffen waren. Grund sei eine Telefonstörung an Verkehrskontrollposten.

Am Abend wurde der Bahnverkehr wieder aufgenommen. Die Bahngesellschaft rief Fahrgäste jedoch weiter auf, geplante Reisen nach Möglichkeit später anzutreten.