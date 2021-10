Verbindung zu Mordfall Peter de Vries? 30 Jahre Haft für Mord am Anwalt eines Kronzeugen

Forensische Experten suchen nach dem Mord an einem Anwalt, der einen wichtigen Zeugen in einem großen niederländischen Prozess gegen das organisierte Verbrechen vertrat, am Tatort nach Beweisen. Zwei niederländische Männer sind wegen Ermordung des Rechtsanwaltes eines Kronzeugen gegen eine berüchtigte Verbrecherbande zu jeweils 30 Jahren Gefängnis verurteilt worden. © Quelle: Peter Dejong/AP/dpa