Nach Flucht aus Quarantänehotel: Spanisches Paar verteidigt sich

Am Montag machte ein spanisches Ehepaar Schlagzeilen, als es nach der Flucht aus einem niederländischen Quarantänehotel in einem Flieger festgenommen wurde. Nun hat sich das Paar in einem spanischen Fernsehsender zu Wort gemeldet. Demnach habe es sich gar nicht um eine Flucht gehandelt. Wie die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ berichtet, hat das Paar eigenen Angaben zufolge versucht, sich korrekt an alle Vorschriften zu halten.

Nach einem Flug von Südafrika in die Niederlande waren 61 Passagiere positiv auf das Coronavirus getestet worden, 13 davon mit der neuen Omikron-Variante. So auch die spanische Frau. Laut der Frau, die in der biomedizinischen Forschung arbeiten soll, habe sie ein Formular unterschrieben, dass besagt habe, dass sie eine fünftätige Quarantäne absolvieren müsse - außer sie sei in den letzten sechs Monaten von einer Corona-Infektion genesen. Dies sei bei ihr der Fall gewesen.

Nach einem positiven PCR-Test habe sie nach einem zweiten PCR-Test gefragt - doch keine Antwort erhalten. „Es wurde abgelehnt. Es war seltsam. Keiner hat uns geantwortet und drei Tage lang hat keiner nach uns geschaut“, so der Ehemann im spanischen Fernsehen.

Behörden widersprechen

Daraufhin habe das Paar selbst Schnelltests gekauft und eigenen Angaben zufolge zwei negative Ergebnisse erhalten. „Die Behörden haben uns gesagt: Geht! Wir haben mit der Fluglinie KLM gesprochen und sie haben uns noch für den selben Nachmittag einen Flug gegeben“, äußerte sich die Spanierin. Ohne Schwierigkeiten hätten sie die Sicherheitschecks durchlaufen - erst als sie im Flugzeug gewesen seien, sei der Name der Frau aufgerufen, die beiden aus dem Flugzeug geholt und in ein Quarantäne-Hotel in Haren gebracht worden. „Die Polizei hat uns sehr aggressiv behandelt - wie Kriminelle“, sagte die Frau laut „Telegraaf“ über die Festnahme.

Die Stadtverwaltung von Haarlemmermeer meldete sich nach dem Vorfall ebenfalls zu Wort: „Diese Leute wurden einmal gebeten, im Hotel zu bleiben, dann wurden sie ein zweites Mal dringend gebeten, jetzt sind sie isoliert. Was sie getan haben, war nicht wirklich klug“, sagte die Sprecherin Petra Faber gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Ob das Ehepaar ein Fall für die Strafverfolgung wird, ist noch unklar. „Nun hängt es von der öffentlichen Strafverfolgungsbehörde ab, ob Ermittlungen eingeleitet werden und welche Vorwürfe erhoben werden“, heißt es bei „De Telegraaf“. Es sei zwar nicht illegal, nach einem positiven Corona-Test nach draußen zu gehen, doch sei dies eine ganz andere Sache, wenn man ein Flugzeug besteigt, obwohl man weiß, dass man infiziert ist, so die Sprecherin weiter.