Niederländische Unterwelt plante Anschlag auf Kriminellen in Berlin

In Berlin war vor einigem Jahren ein Mordanschlag geplant - mit tiefen Verstrickungen in die niederländische Unterwelt hinein. Diese Erkenntnisse förderte ein Gerichtsprozess zu Tage, deren Beteiligte Verbindungen zur Ermordung des holländischen Kriminalreporters Peter R. de Vries haben sollen. Das berichten deutsche Medien wie „Die Zeit“ und niederländische Medien übereinstimmend.

Im Prozess, der Ende September zu Ende ging, war der Investigativjournalist nicht das Thema - sondern ein geplanter Mordanschlag in einem Café mitten am belebten Kurfürstendamm. Die Beteiligten des Prozesses sollen allerdings Verbindungen zu den mutmaßlichen Auftraggebern des Mordes an de Vries aufweisen, heißt es in den Medienberichten.

Ziel des Anschlags sei die Unterweltsgröße „Noffel“ gewesen, der zum Lager des niederländischer Kriminellen Ridouan Taghis gehört. Taghis ist im sogenannten Marengo-Prozess angeklagt - den Kronzeugen in diesem Prozess, Nabil B., hat Peter R. de Vries kurz vor seinem Tod beraten. Die Behörden glauben, dass der Journalist wegen dieser Verwicklung in den Fall sterben musste.

Auftragskiller warteten drei Wochen lang in Berlin

Schon im Januar 2021 wurden die Pläne für den Anschlag auf „Noffel“ in den niederländischen Medien durch den aktuellen Prozess bekannt - doch der Plan war durchaus älter. Im August 2015 reisten demnach drei Männer nach Berlin und mieteten sich drei Wochen lang unweit des Cafés ein, wo sie auf einen vierten Beteiligten trafen, der „Noffel“ in der Zeit zuvor beobachtet hatte. Der Auftrag stamme von einem Konkurrenten - genannt „die Schlange“, Salim B..

Laut Chatprotokollen, aus denen „Die Zeit“ und die „Bild“-Zeitung zitieren, soll er in verschlüsselten Textnachrichten gefordert haben, dass „Noffel“ „tot, tot, tot“ sein müsse. Und die Angeheuerten „Noffel“ noch einmal in den Kopf schießen sollten, wenn er bereits auf dem Boden liege. Mögliche Unbeteiligte, die in einem Kugelhagel sterben könnten, schätzten Salim B. und seine Verbündeten als Kollateralschaden ein. Die beauftragten Männer sollten von einem Motorrad auf das Opfer schießen, dann in einem bereitstehenden Fluchtwagen fliehen. „Die Chats offenbaren das Bild einer Gruppe von Menschen, die keinen Respekt vor menschlichem Leben zeigen und auch vor der Anwendung roher Gewalt nicht zurückschrecken“, zitiert „Die Zeit“ die Staatsanwaltschaft.

Mutmaßlicher Auftraggeber noch flüchtig

Drei Wochen lang sollen die drei Beauftragten ausgeharrt, das Café beobachtet und in einer Wohnung gefeiert haben. Doch sie trafen „Noffel“ nicht an. Schließlich reisten sie wieder an.

Der als „Noffel“ bekannte Mann wurde schließlich 2016 in Irland festgenommen und 2019 in den Niederlande zu lebenslanger Haft wegen des Auftrags eines anderen Mordes verurteilt.

Die vier Männer, die den Anschlag auf „Noffel“ durchführen wollten, wurden Ende September ebenfalls schuldig gesprochen und teilweise zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Laut „Die Zeit“ soll die Geschäftsführerin des Cafés nichts von den Anschlagsplänen gewusst haben. Der mutmaßliche Auftraggeber Salim B. soll sich Medienberichten zufolge auf der Flucht befinden.