Verbandschef warnt: “Dann gibt es womöglich nie wieder Feuerwerk in Deutschland”

Angesichts eines möglichen generellen Feuerwerksverbots zu Silvester warnt der Verband der pyrotechnischen Industrie (VPI) vor einer Insolvenz der gesamten Feuerwerksbranche, bis zu 3.000 Arbeitsplätze seien in Gefahr. „Wir machen mehr als 90 Prozent des Jahresumsatzes an den letzten drei Tagen rund um Silvester. Ohne das Silvester-Geschäft droht der Feuerwerksindustrie das Aus“, sagte VPI-Geschäftsführer Klaus Gotzen dem Portal „t-online“ und führt aus: „Womöglich gibt es dann nie wieder Feuerwerk in Deutschland.“

Der Geschäftsführer vom Verband der Hersteller von Jagd-, Sportwaffen und Munition (JSM), Klaus Gotzen. © Quelle: picture alliance / dpa

Als Grund nannte Gotzen Warenbestände, die im Falle eines Verbots nicht verkauft würden. „Es müsste keine Pyrotechnik mehr produziert oder importiert werden, weil die Lager voll blieben“, sagte er. „Im Gegensatz zu anderen Branchen hätten wir also ein Jahr lang nichts zu tun. Das kann sich keiner leisten.“ Erschwerend hinzu komme, dass viele Firmen Lieferverträge bereits weit vor der Corona-Krise abgeschlossen und vorfinanziert hätten. Der Industrie drohe deshalb der finanzielle Kollaps.

Gotzen fordert umfassende Staatshilfen

Gotzen appelliert an die Politik: „Die Lage ist für die Branche sehr bedrohlich. Wir müssen dringend darüber sprechen, ob ein Total-Verbot von Feuerwerk wirklich sinnvoll ist. Käme es wirklich so, bräuchte es umfassende Staatshilfen – damit es in den kommenden Jahren überhaupt noch Feuerwerk in Deutschland gibt.“