Nichtraucher bekommen fünf Urlaubstage zusätzlich bei Betrieb in Rheinland-Pfalz

Anzeige

Anzeige

Neustadt-Hambach. Jede Stunde für ein paar Minuten den Arbeitsplatz verlassen, um mit den Kollegen eine Zigarette rauchen, ist wohl Alltag in vielen Unternehmen. Doch in dem Betrieb von Helmut Glas in Neustadt-Hambach (Rheinland Pfalz) sorgte das für Streit. Wie RTL berichtet, entschied der Chef des Landgasthofs Jägerstübchen deswegen, den Nichtrauchern fünf Urlaubstage pro Jahr zu schenken.

Bis zu 15 freie Tage im Jahr

“Bei uns im Betrieb sind wir tolerant. Die Raucher müssen nicht ausstechen”, sagt der Gasthofleiter zu RTL. Doch insgesamt ließen sich die Raucherpausen auf acht bis 15 freie Tage im Jahr hochrechnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

So gab er den Nichtrauchern fünf freie Tage dazu. Das motivierte manch einen so sehr, dass einige Mitarbeiter aufhörten zu rauchen. “Das ist eine Lösung, die für unseren Betrieb gut ist, ich weiß nicht, ob das für andere Betriebe funktioniert”, so Gras. Doch seit der neuen Regelung sei der Ärger wegen Raucherpausen Geschichte.