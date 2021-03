Nichten sexuell missbraucht: Mann zu jahrelanger Haftstrafe verurteilt

Anzeige

Schwerin. Wegen jahrelangen sexuellen Missbrauchs zweier Mädchen hat das Landgericht Schwerin einen 49-jährigen Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt. Die Richter sahen es zum Abschluss des Prozesses am Donnerstag als erwiesen an, dass der Mann zwischen 2008 und 2012 seine beiden Nichten zu sexuellen Handlungen nötigte, wenn sie ihn über das Wochenende in seiner Wohnung besuchten.

Die Kinder waren zu Beginn der Taten sieben und elf Jahre alt. Der Vorwurf, der Mann habe eine der Nichten Jahre später zweimal vergewaltigt, konnte während des Prozesses nicht aufgeklärt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte drei Jahre und elf Monate, die Verteidigung drei Jahre und sechs Monate Gefängnis beantragt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.