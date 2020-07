Nicht angeschnallter Beifahrer tot: Schadenersatz für Sohn?

Verfolgungsjagd und Schüsse in Berlin: Autofahrer wird vernommen

In Neukölln in Berlin kam es am Donnerstag zu einer wilden Verfolgungsjagd, bei der die Polizei auch zweimal in den Motorblock eines flüchtenden Autofahrers schoss. Was den Mann antrieb, bei der Kontrolle auf diese Art zu flüchten, ist noch unklar. Kritik gibt es am Verhalten der Polizei.