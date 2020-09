NFL-Saisonstart: Familie von George Floyd als einzige Zuschauer eingeladen

Anzeige

Anzeige

Tampa. Der Saisonauftakt am Sonntag (Ortszeit) in der NFL stand ganz im Zeichen der Proteste gegen soziale Ungerechtigkeit: Zur Partie der Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers (34:43) war die Familie von George Floyd eingeladen - das Stadion ist nur etwa fünf Kilometer von dem Ort entfernt, an dem der Afroamerikaner Ende Mai bei einem Polizeieinsatz starb. Weil wegen der Corona-Pandemie eigentlich keine Zuschauer erlaubt sind in dem Stadion, sollen sie die einzigen gewesen sein, die das Spiel live vor Ort schauen durften.

Das Spiel wurde zudem wie jedes andere am ersten Spieltag mit der inoffiziellen Hymne der Schwarzen “Lift every voice and sing” eingeläutet - zusätzlich zur traditionell vor Anpfiff gespielten Nationalhymne “Star-Spangled Banner”. Die meisten Mannschaften reihten sich schweigend und untergehakt in einer Reihe auf - einige gingen geschlossen in die Kabine. Beim Spiel der Seattle Seahawks bei den Atlanta Falcons knieten sich alle 22 Spieler nach dem Kickoff hin und ließen den Ball in die Endzone trudeln.

Monatelange Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt

Nach monatelangen Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt in den USA, die auf den Tod Floyds folgten, und zwischenzeitlichen Streiks in anderen Sportarten war das Verhalten der Profis in der National Football League mit Spannung erwartet worden. Colin Kaepernick hatte 2016 als damaliger Quarterback der San Francisco 49ers mit seinem knienden Protest während der Hymne begonnen.