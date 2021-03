New Yorks Gouverneur Cuomo: „Ich habe es nicht getan“

Anzeige

Albany. Der New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo hat die zahlreichen Rücktrittsforderungen an ihn wegen Vorwürfen sexueller Belästigung als ungerechtfertigt zurückgewiesen. „Was mir vorgeworfen wird, habe ich nicht getan. Punkt“, sagte er am Freitag und rief dazu auf, unabhängige Ermittler die Anschuldigungen untersuchen zu lassen. „Wartet auf die Fakten!“

Cuomo kritisierte, dass ihn viele auch aus der eigenen demokratischen Partei vorschnell verurteilt hätten. „Politiker, die nicht ein einziges Faktum kennen, aber trotzdem Schlüsse ziehen und sich eine Meinung bilden, sind meiner Meinung nach unverantwortlich und gefährlich.“ Das sei Teil einer „Cancel-Kultur“.

Mehrere Frauen aus Cuomos Arbeitsumfeld werfen ihm vor, sexuell anzügliche Bemerkungen gemacht und sie gegen ihren Willen angefasst zu haben. Die Rücktrittsforderungen an den Demokraten wurden zuletzt immer lauter.