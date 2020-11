New Yorkerin bringt Schwan zu Fuß, mit Auto und per U-Bahn in Klinik

Anzeige

New York. Ariel Cordova-Rojas' Geburtstagsausflug in ein Naturschutzgebiet hat mit dem ungewöhnlichen Krankentransport eines Schwans mit Bleivergiftung geendet. Als sie am 5. November ihren Geburtstag im New Yorker Jamaica Bay Wildlife Refuge feiern wollte, entdeckte sie das Tier alleine am Ufer im Gras. Sie hat Erfahrung bei der Rettung wilder Tiere, da sie fünf Jahre lang in der Tierklinik einer Vogelschutzorganisation gearbeitet hat, wie die „New York Times“ berichtete.

Anrufe bei Tierrettungsdiensten brachten keine Hilfe

Sie näherte sich dem Schwan und sah, dass er weder laufen noch fliegen konnte. Sie wickelte das acht Kilogramm schwere Tier, das ihr zufolge Bae heißt, in ihre Jacke und trug es fast zwei Kilometer zum Eingang des Naturschutzgebiets, wie die Zeitung berichtete. Ihre Anrufe bei verschiedenen Tierrettungsdiensten und den Parkwärtern brachten keine sofortige Hilfe. Doch ein Paar willigte ein, Cardova-Rojas und den Schwan mit dem Auto zu einer U-Bahn-Haltestelle zu fahren.

Ein Mitarbeiter des Wild Bird Fund traf die beiden an der Haltestelle Nostrand im Stadtteil Brooklyn und half ihnen, zu der Tierklinik der Organisation an der Upper West Side zu gelangen. Auf Fotos ist der Schwan auf einer Bank in der U-Bahn zu sehen.

Schwan auf dem Weg der Besserung

Cordova-Rojas sagte der Nachrichtenagentur AP, das Tier sei wegen einer Bleivergiftung behandelt worden und ihm seien auch Medikamente gegen Pilze und Bakterien verabreicht worden. Es sei auf dem Weg der Besserung.

„Die Wildtiere sind ebenso New Yorker wie wir, und es ist unsere Pflicht, einander zu beschützen“, sagte sie. Allerdings ist die Tierart nicht von Natur aus in der Gegend beheimatet. Da sie als Problem für einheimische Arten gilt, sieht ein Gesetz des Bundesstaates New York vor, dass die Zahl der Schwäne reduziert werden soll.